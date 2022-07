Novoli al lavoro sulle conferme: restano in rossoblù tre pedine fondamentali per Marangio

Il Novoli è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Eccellenza. La società rossoblù, infatti, negli ultimi giorni ha formalizzato le conferme di tre calciatori che hanno fatto parte della squadra nella scorsa stagione: l'obiettivo è quello di partire da un solido blocco che ha conquistato il salto di categoria.

Agli ordini del tecnico Gioacchino Marangio rimarrà dunque l'attaccante Carlo Poleti. Il classe 1994, dotato di grande velocità, è stato tra i protagonisti dello scorso torneo di Promozione, avendo realizzato 6 reti in 24 presenze; per lui sarà la seconda stagione al Novoli, dopo aver vissuto diverse esperienze tra cui quella in Eccellenza in forza al Deghi Calcio.

A dare esperienza al reparto difesa sarà invece il classe 1984 Alessandro Capone, reduce da una grande annata dove ha segnato ben 6 reti nelle 16 presenze raccolte. Anche per lui sarà il secondo campionato trascorso in rossoblù:di recente Capone ha militato in Serie D con le maglie, tra le altre, di Brindisi, Castiadas, Jesina e Pianese. Ha inoltre giocato per l'Otranto.

Infine, resterà al Novoli anche Giovanni Quarta, perno della centrocampo e della squadra: novolese di nascita, Quarta ha da sempre giocato per la squadra della sua città scrivendo il suo nome nei libri di storia, appunto, della società. Nel 2021/2022 ha raccolto 12 presenze e una rete.