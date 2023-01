Carbone fa esultare il Maglie al fotofinish: vittoria per 1-0 sulla Virtus Matino

Squadra in casa

Va al Maglie il derby della quindicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B, che ha visto come altra protagonista la Virtus Matino: la formaizone giallorossa, presso il campo sportivo di Castrignano de' Greci, si è imposta per 1-0 mettendo così a referto il quinto risultato utile consecutivo. Decisivo in extremis il gol realizzato da Carobone al 92'. Il Maglie sale 18 punti, tanti quanti quelli conquistati dall'Arboris Belli; la Virtus Matino ha invece incassato la decima sconfitta stagionale ed è rimasta al penultimo posto n classifica, a quota 9.