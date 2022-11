Casarano, arriva il primo ko della stagione: il Fasano si impone per 2-0

Squadra in casa

Prima sconfitta stagionale per il Casarano, battuto dal Fasano allo stadio Curlo nel big match della decima giornata del campionato di Serie D, girone H; 2-0 il risultato finale, al termine di un match già chiuso nel primo tempo. Tutto è accaduto nel finale di frazione, nel giro di pochissimi istanti: ad aprire le danze al 42' è stato Corvino direttamente su calcio di rigore, mentre a firmare il raddoppio è stato Battista che ha finalizzato al meglio una combinazione con lo stesso Corvino. Nella gli ospiti non sono riusciti a reagire e a riaprire la contesa: il Casarano resta fermo a quota 17 punti in classifica.

Fasano-Casarano, il tabellino

Fasano (4-3-3): Ceka; Savarese, Di Vittorio, Lezzi, Onraita; Da Silva, Battista (45’st Pisano), Bianchini (12’st Diaz), Acosta (35’st Di Federico), Corvino (23′ st Gomes Forbes), Calabria. A disposizione: Menegatti, Taddeo, Aprile, Quaranta, Savoia. Allenatore. Tisci.

Casarano (4-3-3): Carotenuto; Vitofrancesco, Guastamacchia, Rizzo (23′ st Sepe), Bocchetti (14′ st Ortisi); Parisi, Marsili (7′ st Garcia), Cannavaro; Strambelli, Saraniti, Burzio (31’st Gatto). A disposizione: Baietti, Barbetta, Cecere, Atteo, Navas. Allenatore: Costantino.

Arbitro: Angelillo di Nola

Reti: 40′ pt Corvino, 44′ pt Battista

Note: giornata nuvolosa, terreno sintetico.

Ammonizioni:Rizzo, Bianchini, Marsili, Menegatti, Bocchetti, Ortisi, Lezzi, Parisi,

Recuperi: pt 1′. , st 5′

Angoli: 6-6

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Casarano