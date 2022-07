Casarano, dal Benevento arriva il centrocampista Francesco Parisi

Rinforzo under per la mediana del Casarano, che hanno annunciato l'arrivo di un altro calciatore dopo quelli di Manuel Cannavaro e Alessandro Barbetta. Francesco Parisi vestirà la maglia rossoblù: il centrocampista classe 2004 è approdato in Puglia dal Benevento, con la formula del prestito. Nella passata stagione ha totalizzato 18 presenze e una rete nel campionato Primavera 2b.

Francesco Parisi al Casarano, il comunicato ufficiale dei rossoblù

Il Casarano Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Francesco Parisi per il trasferimento a titolo temporaneo dal Benevento Calcio. Avviato l’iter per la ratifica del transfert dal club sannita.

Cresciuto nel settore giovanile del Benevento, nel corso della sua carriera ha sempre giocato nella posizione di centrocampista. Nato a Napoli il 23 Febbraio 2004 è alla sua prima esperienza nel campionato di Serie D. Nel corso dell’ultima stagione è stato protagonista con la maglia giallorossa del Benevento Primavera, con cui ha collezionato 18 presenze e un gol.

Di seguito le prime dichiarazioni del 18enne neo rossazzurro: «Sono emozionatissimo per questa nuova esperienza. Far parte di questa Società è per me un onore. Sono entusiasta di poter giocare ed allenarmi al fianco di giocatori importanti dai quali proverò ad imparare il più possibile. Ci vediamo al Capozza!»