Casarano, ecco il colpo Citro. In rossoblù arrivano anche Monaco e Cipolletta

Il Casarano si rinforza in vista della seconda parte di campionato. Per il tecnico Giovanni Costantino sono arrivati tre nuovi regali natalizi che vanno a rafforzare così una rosa già di ottimo livello. Il colpo più importante è senza dubbio la firma di Nicola Citro: l'attaccante classe 1989, ex Bari, è approdato in Puglia dopo la prima parte di stagione trascorsa alla Pistoiese (Serie D, girone D) con cui ha messo a referto 3 gol in 13 presenze totali. Impiegabile come centravanti o seconda punta, nel corso della carriera Citro in Serie B ha vestito le maglie di Trapani dal 2014 al 2017, Frosinone (prima nel 2017/2018 e poi nel 2019/2020) e Venezia nell'annata 2018/2019.

In rossoblù sono arrivati anche Gianmarco Monaco e Ciro Cipolletta. Il centrocampista classe 1996 proviene dal Lavello, vantando una lunga esperienza nel girone H della Serie D in forza a Molfetta, Team Altamura, Fidelis Andria, Nocerina e Francavilla in Sinni, oltre alla parentesi in C alla Virtus Francavilla dal 2017 al 2019. Il difensore classe 1996 è invece reduce dall'esperienza nel girone E della Serie D con il Grosseto, totalizzando 15 presenze.