Casarano a Nola per i tre punti, Matino ospite del Francavilla In Sinni

LECCE – Nuovo weekend, nuovo turno di Serie D girone H, con la giornata domenica che farà da sfondo alla trentacinquesima gara del campionato. A partire dalle ore 15 il Matino affronterà il trasferta il Francavilla In Sinni, mentre Casarano sarà impegnato fuori dalle mura amiche in Campania contro il Nola. Posticipato il match tra Nardò e San Giorgio, con i neretini impegnati a Marigliano nel pomeriggio odierno per proseguire il match condotto dalla Mariglianese per 2-0 dopo i primi 45’ : la gara è stata interrotta all’intervallo per infortunio del direttore di gara.

Casarano, contro il Nola per un solo risultato

Sarà una gara ardua per il Casarano contro il Nola, perché di fronte si ritroverà una formazione che, in caso di successo, sarebbe ad un passo dalla matematica salvezza senza passare dai play out. Mancano ormai quattro giornate al termine del torneo, e la cifra tonda di 40 punti raccolti fin qui non basta, momentaneamente, al Casarano per evitare gli spareggi retrocessione. I salentini arrivano al match con la giusta determinazione e carichi dopo aver conseguito due risultati utili di fila – successo sul Molfetta e pari contro il San Giorgio -, mentre i campani, come dichiarato dall’attaccante Figliolia in settimana, vogliono riscattare il 3-3 nel derby della scorsa settimana, che ha fermato a due la striscia di vittorie consecutive. Quattro i punti che separano le due formazioni in classifica, ma il devastante risultato dell’andata – 6 a 2 al “Capozza” per i nolani – non fa star tranquilli i supporters salentini.

Virtus Matino, crederci non costa nulla

Seppur le speranze siano ormai residue, la Virtus Matino crede ancora nella possibilità di salvarsi. A galvanizzare l’ambiente biancazzurro è stata, senza dubbio, la vittoria casalinga per 2-1 ai danni della Nocerina maturata una settimana fa, che ha permesso ai salentini di salire a quota 27 punti – a meno otto da San Giorgio e Matino. Con dodici punti a disposizione da qui alla fine del campionato le speranze sono davvero poche, ma il Matino contro il Francavilla In Sinni dovrà cercare alemo di rinviara la retrocessione. Certamente non il miglior avversario, in quanto i lucani con la vittoria contro la Casertana si sono aggiudicati ufficialmente i play off e ora puntano a difendere il secondo posto, che sarebbe quasi matematico in caso di successo domani. All’andata fu magro 0-1 dei sinnici, che sbancarono l’Heffort Sport Village nell’ultima gara della gestione di Branà.