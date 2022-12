Città di Gallipoli, ingaggiato per l'attacco Thomas Perchaud

Il Città di Gallipoli batte un colpo per il reparto offensivo. La squadra giallorossa, attualmente prima nel girone B del campionato di Eccellenza pugliese, ha ingaggiato l'attaccante Thomas Perchaud: il francese classe 1998 ha trascorso la prima parte di stagione all'Insieme Formia, mettendo a segno 10 reti in 12 presenze; nella passata stagione ha vestito la maglia del Real Siti, sempre nell'Eccellenza pugliese, girone A, dove si è messo in mostra grazie ad un bottino totale di 16 reti. Insomma, un ulteriore rinforzo per il secondo miglior attacco del campionato (27 le marcature finora raccolte dalla formazione guidata da Alessandro Carrozza).