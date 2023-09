Città di Gallipoli ko: il Fasano passa con un poker

È una prova di forza quella del Fasano di questo caldo pomeriggio, che allo "Stadio Comunale" di Ugento si impone sul Gallipoli con il risultato di 1-4.

I "galletti" scendono in campo con il collaudato 3-5-2: la porta è affidata Passaseo, che torna dalla squalifica. Il terzetto difensivo è composto da Bianco, Fruci e Benvenga, mentre sulle corsie esterne hanno agito Quarta a sinistra e Anzano a destra. Centrocampo di qualità formato da Scialpi, Ranieri e Miggiano; in attacco, riconfermata la coppia Artigas-Tommasone.

Nel primo tempo le emozioni scarseggiano e regna l'equilibrio. Da segnalare un calcio di punizione dai 25 metri di Battista e una conclusione debole di Calabria dal limite dell'area: in entrambi i casi, Passaseo para senza problemi. I giallorossi rispondono con un tiro di Ranieri, che però cadendo spedisce il pallone al lato, e con una conclusione da fuori area del numero 78 Miggiano, che non impensierisce Lazar e termina alta.

Al 29' cross perfetto in area di rigore per la testa di Losavio, che impatta la palla in volo d'angelo e sfiora l'incrocio dei pali. Al 39' i padroni di casa provano a inventare qualcosa con capitan Scialpi, che con un lancio millimetrico da centrocampo trova Artigas, ma la punta non riesce ad addomesticare il pallone a tu per tu con il portiere avversario.

Nel secondo tempo, un approccio horror del Gallipoli porta il match a degli svarioni clamorosi: al minuto 1 della ripresa il Fasano sblocca la partita con il centrocampista Ganci, uno dei migliori in campo. Al minuto 4 è il terzino Brignola a firmare il 2-0, approfittando di un pallone messo in mezzo alla perfezione dai suoi.

Il tecnico Carrozza non ci sta e opta per due sostituzioni, facendo entrare Bacca e Sansò per Tommasone e Miggiano. Ma la solfa non cambia: al minuto 6 il Fasano cala il tris con il numero 7 Battista, mettendo il Gallo k.o. e chiudendo la pratica.

Da questo momento in poi, il Gallipoli non riesce a reagire e il Fasano si limita a gestire il match. Al 36' arriva anche il quarto gol dei biancoazzurri, con Ganci che realizza la sua doppietta personale.

È una vera e propria disfatta per i "galletti", che solo nel recupero riescono a punire Lazar con la rete di Artigas, utile solo per le statistiche.

Passo indietro per mister Carrozza e i suoi ragazzi rispetto al match contro il Santa Maria Cilento: dalla ripresa degli allenamenti di martedì, il tecnico dovrà lavorare duramente per evitare altri blackout come quello avvenuto all'inizio del secondo tempo di oggi.

TABELLINO DEL MATCH

Gallipoli (3-5-2): Passaseo; Bianco, Fruci (De Nova, 23' st), Benvenga; Quarta (Montagnolo, 23' st), Ranieri, Scialpi, Miggiano (Sansò, 5' st), Anzano (Marocco, 28' st); Tommasone (Bacca, 5' st), Artigas. A disposizione: De Donno, Trinchera, Piscopiello, Nestola. Allenatore: Carrozza

Città di Fasano (4-2-3-1): Lazar, Manfredi, Brignola (Esposito, 10' st), Barellini, Bianchini (Capristo, 40' st), Aprile, Battista (Triarico, 37' st), Ganci, Losavio (Renelus, 21' st), Idoyaga (Lezzi, 33' st), Calabria. A disposizione: Illuzzi, Pambiaghi, Palladino, Conticchio. Allenatore: Tiozzo

Marcatori: 1' st, 36' st Ganci, 4' st Brignola, 6' st Battista, 47' st Artigas

Recupero: 2' pt, 3' st

Ammonizioni: Benvenga

Espulsioni: /

Fonte: comunicato ufficiale Città di Gallipoli