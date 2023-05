Città di Gallipoli, i numeri della trionfante cavalcata nella regular season

Squadra in casa

Squadra in casa Manfredonia

Si avvicina il grande giorno dello spareggio per la Serie D. Il Città di Gallipoli è pronto ad affrontare l'appuntamento più importante della sua stagione, quello di domenica 21 maggio allo stadio Curlo di Fasano contro il Manfredonia: in palio, appunto ci sarà il pass per il massimo campionato dilettantistico. I giallorossi si sono guadagnati la finalissima al termine di un cammino entusiasmante, culminato con la vittoria nella finale dei playoff del girone B contro l'Ugento, a lungo sfidante nella stagione regolare.

La formazione guidata da Sandro Carrozza ha terminato il campionato di Eccellenza con 63 punti a referto, al netto di 19 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta (contro il Maglie, alla settima giornata svoltasi il 30 ottobre 2022). I gol fatti ammontano a 56, con lo score offensivo risultato alla fine come secondo alle spalle di quello dell'Ugento, mentre le reti al passivo sono state soltanto 16 (miglior difesa del raggruppamento).

Il giocatore più prolifico della regular season è risultato alla fine l'attaccante Marco Iurato, autore di 12 gol in 23 presenze; alle sue spalle un'altra punta, Samuele Oltremarini e l'esterno col vizio della rete Federico Chiatante, classe 2004, entrambi autori di 9 centri. A seguire l'attaccante Thomas Perchaud con 6 gol e il centrocampista Giuseppe Sansò, a quota 4.