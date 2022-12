Città di Gallipoli, tesserato il difensore Pietro Stranieri

Gallipoli Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni del difensore classe 1995 Pietro Stranieri.

Il calciatore nativo di Mesagne, sbarca in Eccellenza dopo una lunga permanenza in Serie D, con le maglie di Nardó, Vastogirardi, Brindisi e Castrovillari, società con la quale ha disputato la prima parte della stagione in corso. Pietro ha svolto in data odierna la rifinitura, ed è già a disposizione di mister Carrozza per la sfida di domani contro il Manduria.

Fonte: comunicato ufficiale Città di Gallipoli