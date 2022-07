Città di Gallipoli, tris di colpi d'esperienza: ecco Fruci, Quarta e Falconieri

Comincia a prendere seriamente forma il Città di Gallipoli, che continua ad aggiungere elementi di esperienza e dal curriculum importante alla propria rosa: dopo l'arrivo del difensore Alex Benvenga, la società giallorossa ha messo a segno altri tre colpi di mercato.

Proprio riguardo il reparto difensivo, è arrivata la firma del centrale Daniele Fruci. Classe 1988, nelle ultime due annate ha militato nel Martina riuscendo a conquistare la promozione in Serie D all'ultimo atto dei playoff della passata stagione, contro l'Akragas (14 presenze per lui in campionato). Ha giocato, tra le altre, con Pescara, Brindisi, Fidelis Andria, Chieti e Pineto.Un elemento che potrà dare una mano alla retroguardia a disposizione del tecnico Alessandro Carrozza.

In attacco invece sono state aggiunte due pedine, ossia Christian Quarta e Vito Falconieri. Il primo, classe 1995, è reduce dall'esperienza al Sava, con cui ha totalizzato 19 presenze e 5 gol. Negli ultimi anni ha vestito anche le maglie di Corato, Barletta, Brindisi e Casarano; si tratta di un attaccante mobile, dotato di una buona tecnica di base. Falcionieri (classe 1986) è una punta centrale, che nel 2021/2022 ha militato prima nel Città di Mola, segnando 6 reti in 13 presenze, per poi passare al Martina dove ha raccolto 8 presenze e 5 gol. In passato ha militato anche nel Corato e nel San Severo.