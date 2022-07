Città di Gallipoli, ufficiale la conferma di Alessandro Scialpi

Il Città di Gallipoli comincia a costruire la rosa in vista della prossima stagione, nella quale i giallorossi affronteranno il campionato di Eccellenza. Dopo aver confermato l'allenatore Alessandro Carrozza, è arrivato l'annuncio della permanenza del centrocampista Alessandro Scialpi: il classe 1992 era approdato in Salento a settembre 2021, dopo aver vestito la maglia del Corato; a livello statistico ha concluso il campionato totalizzando 20 presenze e 6 gol. Nella stagione 2020/2021 ha vissuto un'esperienza in Serie D al Nardò (27 le presenze raccolte), mentre nel 2017/2018 ha militato nel Gallipoli Football.

Alessandro Scialpi confermato al Città di Gallipoli, le parole del centrocampista

Voglia di fare e spirito di sacrificio. Con questi propositi Scialpi è pronto ad approcciarsi a questa nuova imminente avventura,come lui stesso ha dichiarato tramite una nota ufficiale diramata dal club: “Dopo quanto fatto nello scorso campionato la scelta non è stata difficile. Umiltà e sacrificio dovranno essere le parole d’ordine in vista della nuova annata, consapevoli che ci sarà da lottare sin dal primo allenamento. Ringrazio la società per quanto fatto fino ad oggi, non vedo l’ora di ricominciare”.