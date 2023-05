Città di Gallipoli-Ugento: il bilancio dei confronti in regular season

La finale playoff del girone B del campionato di Eccellenza pugliese regalerà un altro capitolo del duello tra Città di Gallipoli e Ugento, andato in scena per praticamente tutto l'arco della stagione regolare. La gara secca è in programma domenica 7 maggio allo stadio Bianco, alle ore 16:30. Gli uomini guidati da Alessandro Carrozza non hanno disputato il primo turno per via del divario in classifica con l'Otranto quarto (12 punti), mentre la formazione allenata da Andrea Salvadore ha eliminato il Manduria rifilando un 2-1.

I confronti in regular season sorridono al Città di Gallipoli. Allo stadio Bianco, il 20 novembre 2022, arrivà un 2-0 grazie alle reti di Marco Iurato al 25' e Samuele Oltremarini al 90'; roboante il successo al Comunale lo scorso 19 marzo, infatti il Città di Gallipoli ebbe la meglio per 5-0: protagonisti Federico Chiatante e Andrea Caputo, autori di una doppietta a testa (1' e 50' e 43' 50' il minutaggio rispettivo delle reti), mentre il pokeressimo fu firmato da Thomas Perchaud all'83'.