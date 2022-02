Città di Gallipoli e Brilla Campi in grande stile, pareggia il Tricase

LECCE – Domenica di Promozione pugliese che al termine dei novanta di gioco presenta poche variazioni nella zona alta della classifica, tutto il contrario invece nella griglia play out. Se Città di Gallipoli e Novoli trionfano, Tricase, Leverano e Taurisano portano a casa un punto poco utile alla causa. Nella zona rossa, invece, Il Capo di Leuca torna a fare punti pareggiando, mentre il Brilla Campi trionfa contro una diretta concorrente. Diciassettesimo turno di campionato che il Galatina dovrà invece recuperare nelle prossime settimane, causa un focolaio nella rosa della Virtus Locorotondo.

Altro poker del Gallipoli, il Novoli torna a vincere

Dopo aver archiviato il Brilla Campi con un poker una settima fa, il Città di Gallipoli di mister Carrozza continua a far le cose in grande approfittando anche dei passi falsi delle dirette concorrenti. Con il successo per 0-4 in casa del Veglie sale a quota 48 punti in graduatoria, guadagnando due punti sul Leverano secondo in classifica e ampliando il divario a 19 punti totali. A partecipare al festival del gol Iurato, Caputo, Sansò e Atif, che condannano il Veglie alla prima sconfitta del 2022, con i biancazzurri che restano momentaneamente fuori dalla zona rossa con 18 punti.

Dopo il poker subito dal Tricase in casa, il Novoli torna a vincere sul campo del Melendugno imponendosi per 1-3 nel derby. Al gol dei padroni di casa di Chiffi, rispondono l’argentino Delgado con una doppietta e Capone, che archiviano la pratica odierna e riproiettano il collettivo rossoblu in terza piazza con 29 punti a pari merito con il Leverano. Per il Melendugno ennesima sconfitta, e penultima posizione con soli 14 punti raccolti fin qui.

Pari a reti bianche per Leverano e Tricase, manita del Brilla Campi

Il Leverano trova un altro risultato favorevole pareggiando per 0-0 in casa del Taurisano, portando a casa un punto che serve comunque a poco ai fini della classifica. Un pareggio che permette ai bianconeri di rimanere in seconda posizione con 29 punti, e che al contempo non rende felice il Taurisano che centra il secondo pari a reti inviolate di fila. I granata, con un punto in meno rispetto agli avversari odierni, rimangono in quarta piazza.

Ad un ritorno in campo scoppiettante, per il Tricase segue un pari per 0-0 contro il Capo di Leuca, che lo tiene momentaneamente distante dalla griglia play off. Una vittoria oggi avrebbe significato tornare tra le prima cinque, ma tra le mura amiche, nonostante una fetta di tifosi considerevole a dare manforte, i rossoblù non si sono sbloccati contro l’ultima della classe. Buon punto per il Capo di Leuca che smuove la casella del punteggio a distanza di due mesi dall’ultima volta, salendo a quota 13 punti, pur rimanendo in coda alla graduatoria.

Il Brilla Campi torna finalmente al successo, e lo fa in grande stile contro una delle dirette concorrenti più ostiche del torneo. Netto 5-2 casalingo contro lo Spartan, che proietta i giallorossi a ridosso della griglia play out con 17 punti, scavalcando proprio gli avversari odierni. Alla doppietta di D’Angelo per gli ospiti, rispondono Resinato con una tripletta, Caravaglio e Ventura per i salentini.