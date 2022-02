Città di Gallipoli per il salto di categoria, Novoli e Tricase per consolidare i play off

LECCE – Nuovo weekend di calcio nel campionato di Promozione pugliese girone B, con quattro derby decisivi. A partire dalle 15, inoltre, spazio a due sfide interne per Veglie e Città di Gallipoli, con entrambe le formazioni che potranno dare seguito al loro momento positivo.

Derby chiave per Novoli e Tricase

A pochi giorni dal successo sul Taurisano per 1-0 che ha comportato la conquista del secondo posto in solitaria con 32 punti, il Novoli sarà impegnato contro il Brilla Campi. Entrambe le formazioni arrivano alla sfida con un ottimo stato di forma. Anche i giallorossi domenica scorsa hanno trionfato – 2 a 1 sull’Avetrana -, allontanandosi dalla griglia play out e portandosi al centro della classifica con 20 punti.

Il Tricase rinvigorito dagli ottimi risultati ottenuti nel nuovo anno, nella giornata di domani affronterà il Taurisano, in un derby chiave per le zone alte della classifica. I rossoblu reduci dal successo sul Leverano hanno riconquistato il quinto posto con 28 punti all’attivo, mentre i granata arrivano alla sfida dopo diversi risultati negativi allontanandosi sensibilmente dal secondo posto, al momento distante quattro lunghezze.

Due i derby in ottica salvezza: impegnati Galatina e Capo di Leuca

Il Galatina, dopo il successo di due domeniche fa, nello scorso turno è uscito sconfitto dalla sfida salvezza contro lo Spartan di Ginosa. Pertanto la sfida di domani contro il Leverano sarà fondamentale per migliorare l’ultimo posto occupato con 15 punti. L’avversario, dati alla mano, non è dei migliori: i bianconeri dopo l’exploit di fine dicembre ora stanno vivendo un momento di difficoltà, dunque andranno alla ricerca del riscatto per riconquistare il secondo posto.

Nell’ultimo turno sia Melendugno che Capo di Leuca hanno ritrovato il successo rispettivamente contro Locorotondo e Veglie, lanciando segnali importanti in ottica salvezza. I biancorossi in terzultima posizione con 17 punti precedono i gialloblù che siedono in penultima a quota 16, pertanto le due formazioni hanno l’obbligo di trovare punti per avvicinarsi alla zona franca.

Sfide chiave per Gallipoli e Veglie

Il Città di Gallipoli è ormai a un passo dalla vittoria del campionato, e grazie a 51 punti in classifica occupa la vetta con 19 punti di vantaggio sulla seconda classificata, dunque se dovesse vincere le prossime due gare sarebbe ufficialmente in Eccellenza. Il primo impegno pone di fronte ai galletti di Carrozza lo Spartan di Ginosa, formazione che vanta un ottimo stato di forma e che giornata dopo giornata consolida sempre di più la ricerca della salvezza.

Il Veglie che nelle ultime giornate ha finalmente scacciato i fantasmi di inizio stagione, nella giornata di domani sarà nuovamente impegnato in una sfida fondamentale per la conservare la categoria. Dopo i due successi nel nuovo anno, dovrà tentare di superare anche l’Avetrana, formazione anch’essa impantanata nella griglia play out con all’attivo 18 punti.