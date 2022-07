Colpaccio del Città di Gallipoli: tesserato Alex Benvenga per la difesa

Autentico colpo di mercato del Città di Gallipoli, che per la prossima stagione potrà puntare sul difensore Alex Benvenga. Il nativo di Gallipoli ha deciso di giocare in terra natia dopo l'esperienza in Serie C alla Fidelis Andria, con cui ha totalizzato 22 presenze e 3 gol lo scorso anno. Benvenga può vantare altre esperienze tra i professionisti con le maglie di Varese, Valenzana, Pisa, Como, Forlì, Messina e Lucchese; in Puglia invece ha vissuto avventure all'Audace Cerignola, al Nardò, al Taranto e al Casarano. Si tratta di un rinforzo assoluto per la compagine neopromossa in Eccellenza, non solo per l'esperienza che porterà in dote il calciatore ma anche per la sua duttilità, visto che può giocare sia come difensore centrale che come terzino destro (e all'occorrenza anche sul versante opposto).

Città di Gallipoli, ecco Alex Benvenga: il commento del presidente Carrozza

Il massimo dirigente del club, Vincenzo Carrozza, si è detto soddisfatto per aver finalizzato questa operazione, evidenziando la voglia da parte della società di puntare sui calciatori gallipolini per fare bene nel prossimo campionato. Queste le sue parole rilasciate in una nota ufficiale del club: “Quando abbiamo iniziato questo percorso ci siamo posti l’obbiettivo di ridare senso d’identità e di appartenenza alla nostra squadra. Credo che meglio dei calciatori gallipolini, nessuno può incarnare tutto ciò. Sono molto felice di aver portato a casa un grande calciatore ed un grande professionista. I nostri obbiettivi non cambiano, lavoreremo per ben figurare anche nel massimo campionato regionale, restando fedeli ad alcuni importanti valori, quali serietà e rispetto dei propri tesserati, mantenendo comunque un progetto stabile ed economicamente sostenibile”.