Strada in salita, ma D’Aversa non arretra: “Con la Juve coraggio e intensità”

LECCE – In una serata tipicamente invernale il Lecce affronterà la Juventus. Per domani sera, infatti, sono previsti nel Salento pochi gradi sopra lo zero e venti moderati dai quadranti settentrionali: partita di brividi dunque, ma non solo per le condizioni meteo.

Si tratta, infatti, di una sfida tutta in salita contro la formazione di Allegri che nelle ultime quattro uscite di campionato ha sempre vinto e che può superare l’Inter in vetta alla classifica (i nerazzurri saranno impegnati lunedì nella Supercoppa, contro il Napoli).

Alla vigilia del match il tecnico dei giallorossi, Roberto D’Aversa, s’è presentato in conferenza stampa come chi sa di aver fatto il possibile per arrivare preparato a un esame molto complicato: “Domani cercheremo di affrontare la Juve come l’abbiamo affrontata nel girone di andata. In quell’occasione abbiamo perso la partita in una situazione nata da palla inattiva. Entrambe le squadra avevano concesso poco all’avversario. La Juventus lotterà fino alla fine per lo scudetto, sappiamo che ha tanta qualità ma noi dobbiamo andare in campo con coraggio e intensità. Dobbiamo provare a non fare errori e a sfruttare le opportunità che ci dovessimo procurare”.

Secondo l’allenatore del Lecce nonostante l’ovvio sfavore del pronostico il copione può essere stravolto: “Nel calcio come anche nella vita non c’è nulla di impossibile, quindi noi per primi dobbiamo credere di poter fare un risultato positivo. Più siamo convinti e determinati, più portiamo in campo intensità, più abbiamo la possibilità di fare un risultato positivo, con l’aiuto del nostro pubblico. Se già dall’inizio pensiamo a una sfida impossibile, il risultato non verrà ma questa squadra ha già dimostrato sin dalla prima di campionato di giocarsela a viso aperto con tutti. È chiaro che si deve aumentare il livello di attenzione perché basta un errore per essere puniti”.

Nella lista dei convocati compaiono sia Pierotti, l’ultimo arrivato in casa giallorossa, sia Sansone, al rientro dopo l’infortunio al polpaccio. I due vanno a rimpolpare il reparto degli esterni offensivi che era andato piuttosto in sofferenza nelle ultime giornate: “Pierotti s’è presentato abbastanza bene. Veniva da due settimane di allenamento con la sua squadra, è strutturato, ha gamba e può ricoprire diversi ruoli: ha giocato principalmente come esterno destro, ma a volte è stato utilizzato come seconda punta e anche come punta centrale. Come sapete mi piace utilizzare gli esterni a piede invertito, col tempo vedremo se potrà giocare anche dall’altra parte. Nicola è tornato in gruppo mercoledì, bisogna capire il minutaggio che può garantire”.

È possibile, dunque, che tocchi di nuovo ad Almqvist e Oudin partire titolari: “Pontus veniva da una partita intera con la Lazio e quindi in settimana lo abbiamo gestito in maniera oculata. Lui è particolare: quando pensi di sostituirlo ti tira fuori anche al 90’ quella discesa che altri non hanno nel proprio repertorio. Spesso e volentieri sembra assente, poi ti fa lo strappo o la giocata che può mettere in difficoltà qualsiasi giocatore di serie A”.

Per quanto riguarda il francese, D’Aversa ha spiegato: “Da quando lo sto utilizzando come esterno sta facendo ottime cose, è un calciatore di qualità, è importante in tutte le situazioni di palla inattiva. Lui nasce in quel ruolo, non vedo per quale motivo debba riportarlo a centrocampo. Anche nella gara d’andata non giocò come mezzala ma più come trequartista in pressione sul play”.

Sulle corsie esterne il Lecce sa di giocarsi molte delle sue possibilità. Di certo, in questo momento, i suoi terzini sembrano in un momento di forma notevole: “Gallo sta facendo ottime prestazioni – ha commentato l’allenatore -. Io parlo spesso con lui, ha potenzialità importanti e deve essere più presente nella partita. Uno con le sue qualità non può permettersi alcuni errori che ha fatto in passato. Finché è sul pezzo è un ottimo giocatore sia fisicamente sia tecnicamente. Le prestazioni di Gendrey sono tali che è difficile che possa utilizzare anche Venuti per quanto si alleni sempre al massimo. In ogni caso a destra siamo coperti. I terzini stanno facendo un ottimo campionato, e ci aggiungo anche Baschirotto e Pongracic”.