Contro la Lazio possibile avvicendamento davanti: pronti Colombo e Banda

LECCE - Colombo e Banda sono in rampa di lancio per la sfida di domani sera in casa della Lazio, gara valevole per la quartultima giornata di campionato. Nella conferenza stampa della vigilia, le parole del tecnico dei giallorossi, Marco Baroni, sono sembrate sufficientemente chiare nella direzione che va verso l’impiego della punta e dell’esterno offensivo.

Il primo, per una sorta di doverosa alternanza con Ceesay che nelle ultime settimane è stato spremuto parecchio; il secondo perché, avendo un minutaggio ridotto, di energie ne ha parecchie e appare come l’unico in questo momento in grado di produrre gli strappi necessari a rendere più pericolosa la squadra in fase di finalizzazione. In realtà ci potrebbero essere anche altre novità rispetto all’undici che è stato schierato inizialmente nel match col Verona, come l’impiego di Pezzella al posto di Gallo.

La gara di domani ha delle sue problematicità specifiche: intanto, il valore complessivo della squadra di Sarri, ma questo già si sapeva; in secondo luogo la necessità che i biancocelesti hanno di rimpolpare il bottino di punti delle ultime settimane (sei in cinque partite). Insomma, Immobile e compagni non possono più steccare se non vogliono davvero complicarsi la vita fino in fondo.

D’altro canto una partita con queste premesse è forse la più adatta per il Lecce che deve dimostrare di aver assorbito la sconfitta interna col Verona, che ha rappresentato un duro colpo dal punto di vista psicologico prima ancora che una battuta d’arresto in classifica dove i punti di vantaggio sullo Spezia, che occupa il terzultimo posto, sono quattro (il 21 maggio scontro diretto al Via del Mare). Un po’ come successo con la Juventus all’Allianz Stadium, anche all’Olimpico i salentini potrebbero sentirsi meno “obbligati” al risultato e per questo ritrovarsi gambe più leggere e pronte a macinare chilometri. E non è un caso se l’ultima raccomandazione che il tecnico fiorentino farà ai suoi prima di scendere in campo, ha detto prima che la conferenza terminasse, sarà di “andare forte, con la testa libera, senza timori, senza condizionamenti”. È questa una frase che Baroni ha ripetuto molte volte durante la stagione, sapendo meglio di ogni altro che la sua rosa non è ancora abbastanza strutturata, soprattutto a causa dell’inesperienza, per dare il meglio nei momenti di pressione.

Del resto appare oramai chiaro che tutto l'ambiente giallorosso vive in una condizione di apnea, nella speranza di tagliare il traguardo della permanenza in serie A e tirare un bel sospiro di sollievo per poi, a mente lucida, avviare delle riflessioni sul futuro. Forse anche per tale ordine di priorità Baroni tira dritto quando gli si fa notare una certa superficialità della fase difensiva contro la Sampdoria (1 a 1), sia contro il Verona: seconde palle poco o nulla contese, marcature larghe.

“Siamo molto concentrati a vedere quello che funziona - ha risposto l'allenatore -. In queste partita abbiamo affrontato squadre importanti, in A il gol si prende, anzi considerando le squadre che sono nella parte destra della classifica siamo una delle migliori difese. In questo momento dobbiamo trovare il gol, la squadra sta trovando le situazioni giuste, come già vi ho detto occorre maggiore determinazione. In questo momento dobbiamo rimanere sulla prestazione, nelle ultime uscite abbiamo concesso davvero poco ma abbiamo subito gol, vuoi per una disattenzione, vuoi per una deviazione. Ma non deve sembrare che cerchiamo alibi, abbiamo una partita complicata, difficile, ma la squadra ha lo sguardo rivolto a ciò che sa fare, al coraggio che ci porterà dove vogliamo arrivare”.