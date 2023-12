D’Aversa schiera anche i tifosi: “Contro il Frosinone tutto il Salento”

LECCE - Quattro come quelle della Roma e del Milan, meglio hanno fatto solo Inter, Juventus e Bologna: il numero delle partite perse in 15 giornate di campionato dimostra che il Lecce è una squadra difficile da battere.

Alla vigilia della sfida con il Frosinone, Roberto D’Aversa ha presentato l’altra faccia della medaglia, una maniera per reagire, dal punto di vista statistico, al dato relativo alla striscia di gare senza vittorie, che è arrivata a contarne 10 provocando qualche malumore nell’ambiente.

“Alcune squadre sono costruire per vincere, altre per non perdere – ha dichiarato ai cronisti in sala stampa -. Non ricordo quante volte altre nella storia del Lecce, a questo punto della stagione si sia registrato un dato del genere, quindi è importante che la partita di domani sia affrontata da parte nostra con la massima determinazione e con la spinta del pubblico che nei momenti di difficoltà ci ha sempre portato a fare cose importanti”.

Il tecnico del Lecce vuole allontanare alla squadra perplessità e timori, anche perché, lo ha detto chiaro e tondo come a stroncare sul nascere qualsiasi argomentazione di senso contrario, “di negativo, finora, non c’è nulla”.

D’Aversa ha rimarcato il peso specifico della partita contro l’undici del suo amico Di Francesco. La stessa sottolineatura, grosso modo, l’aveva fatta alla vigilia della trasferta di Empoli ma è evidente che, in ragione del risultato poi maturato e del tipo di prestazione che la squadra ha offerto, la partita di domani ha un valore che va abbastanza oltre la posta in palio: “È una partita fondamentale. Abbiamo bisogno di quel clima che ci ha consentito di vincere con la Lazio e con la Salernitana, di pareggiare con il Milan. Il Frosinone domani dovrà giocare contro tutto il Salento, perché la gara può aprire scenari molto importanti per il futuro”.

I laziali hanno 19 punti, due in più dei giallorossi. La formazione di Di Francesco arriva a Lecce senza ansie e con la piena fiducia di un ambiente che, all’inizio del campionato, non credeva di ritrovarsi a metà dicembre con la propria squadra in una posizione di classifica così rassicurante: il tersultimo posto dista oggi sette lunghezze. “Il Frosinone si sta dimostrando una squadra che gioca bene al calcio, organizzata in tutte e due le fasi, che ti viene ad aggredire nella tua metà campo, che sa difendersi e ricompattarsi – ha spiegato D’Aversa -. È anche duttile perché può giocare con il 4-3-3 e con la difesa a 3 o a 5 a seconda di come la si voglia chiamare”.

Per quanto riguarda la formazione salentina, dovrebbe essere Blin a prendere il posto di Gonzalez, squalificato, nel reparto centrale con Ramadani e Rafia, anche perché Oudin ha accusato in settimana un po’ di influenza. Kaba sta meglio, ha aumentato l’intensità in allenamento, ma la sua condizione non è ancora ottimale: il 22enne arrivato dal Valenciennes dovrebbe quindi accomodarsi in panchina per poi, eventualmente, dare il suo contributo nella ripresa. Almqvist è alle prese con l'influenza, ma non è che si fosse del tutto ripreso dal problema muscolare che lo aveva già tenuto fuori per qualche settimana prima di tornare in campo nella ripresa del match conto il Bologna: lo svedese non figura tra i convocati, resta da capire se D'Aversa darà ancora fiducia a Sansone oppure virerà su Strefezza. In difesa non è da escludere il ritorno di Gallo dal primo minuto, mentre in attacco Krstovic è pronto a riprendersi una maglia da titolare, ma Piccoli non dispera.

Dall’Australia è in arrivo un rinforzo per la Primavera di mister Coppitelli che domani sarà impegnata sul campo della Fiorentina (calcio d’inizio alle 11): il Lecce ha, infatti, comunicato di aver tesserato Sebastian Esposito, nell’ultima stagione al Melbourne City. Si tratta di un 18enne con passaporto italiano.