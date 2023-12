A Empoli partita spartiacque. Kaba tra i convocati, Almqvist resta a casa

LECCE – Manca solo Almqvist nella lista dei convocati da Roberto D’Aversa per la partita di domani a Empoli (ore 18.30). C’è invece Kaba, anche se resta da valutare quanta benzina abbia nelle gambe: il franco guineano ha, infatti, disputato la sua ultima partita contro il Milan (un mese addietro) per poi condurre un lavoro personalizzato allo scopo di assorbire quel problema fisico col quale convive dal match contro il Sassuolo.

Come ha spiegato il tecnico della Lecce nella consueta conferenza stampa della vigilia, l’esterno offensivo svedese resta nel Salento a scopo precauzionale, dal momento che nella gara contro il Bologna – nella quale era subentrato a Strefezza al minuto 77 – ha accusato un fastidio muscolare proprio alla coscia destra già interessata dalla lesione di primo grado al bicipite femorale che aveva impedito al calciatore di essere disponibile contro il Milan e il Verona. Gli accertamenti fatti hanno escluso complicazioni, ma non è il caso di correre altri rischi.

Empoli in ripresa con Andreazzoli

In Toscana il Lecce troverà una squadra determinata: l’Empoli aveva ancora zero punti quando Andreazzoli è subentrato a Zanetti, poi la formazione azzurra ha iniziato a muovere la classifica, conquistando 11 punti in dieci partite (con le preziose vittorie in casa di Fiorentina e Napoli). I nodi restano la scarsa prolificità in avanti (peggior attacco) e la permeabilità in difesa (seconda peggiore difesa), ma non c’è affatto da fidarsi e D’Aversa sa bene che l’inerzia è cambiata dall’inizio del campionato, così come è mutata la filosofia tattica che era impostata sul 4-3-2-1: “Hanno migliorato l’aspetto realizzativo - ha detto il tecnico -. È una squadra che utilizza spesso il 4-3-3 con gli esterni molto stretta, gioca molto sull’ampiezza e sull’attacco della profondità. Dovremmo essere bravi a non allungarci, aggredendo con intelligenza”.

Il peso dello scontro diretto

Dalle parole dell’allenatore del Lecce si intuisce che la sfida del Castellani, in ragione dell'attuale classifica che vede i salentini a quota 16, può rappresentare una sorta di spartiacque nel percorso della sua squadra: “I tre pareggi consecutivi da cui veniamo possono assumere un’importanza maggiore laddove riusciamo a dare un seguito con un risultato pieno. Nella nostra testa quei risultati ci devono indurre ad affrontare mentalmente la partita come sappiamo, cercando di eliminare gli errori perché sappiamo che è uno scontro diretto, una partita molto importante, anche se non decisiva, per raggiungere il prima possibile il nostro traguardo. Stiamo vedendo che dietro si muovono. L’anno scorso, a questo punto del campionato, la terzultima aveva sette lunghezze da recuperare, quindi bisogna ragionare sul fatto che quest’anno serviranno più punti. Dunque volontà e determinazione nell’allungare la striscia positiva con un risultato pieno”.

I ballottaggi per la formazione

Per il tecnico dei giallorossi i dubbi di formazione dovrebbero essere più o meni gli stessi delle ultime settimane. Come al solito D’Aversa non si sbilancia, anche per non concedere vantaggi al suo collega, ma la sintesi della situazione sembra essere questa: Oudin è avvantaggiato su Rafia, ma l’impiego del francese dal primo minuto non è scontato, mentre Piccoli parte almeno alla pari con Krstovic: “Roberto, per il percorso che sta facendo, avrebbe già meritato di giocare dall’inizio, ma non ci dimentichiamo che chi ha giocato si è sempre ben comportato sotto l’aspetto realizzativo, è quello che ha segnato di più. Sì, è vero, può far piacere partire dal primo minuto ma è molto importante pensare a come vogliamo iniziare la partita o al tipo di partita che si può sviluppare. Piccoli deve continuare a dimostrare il suo valore, in qualunque caso”.