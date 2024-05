Copertino, arriva la separazione con Alessandro Corallo

L’ Asd Copertino Calcio ringrazia il mister Alessandro Corallo per il grande operato svolto in questa stagione e augura a lui le migliori fortune calcistiche e umane.

Nonostante la società tutta, avrebbe manifestato l’interesse di proseguire insieme per la prossima stagione sportiva, il mister dopo essersi preso tempo per decidere e dopo una attenta analisi, ha deciso con enorme dispiacere di non continuare la sua avventura alla guida del Copertino Calcio per motivi strettamente personali.

Comprendiamo la sua scelta, e lo salutiamo con un grande abbraccio, con lui saluta anche l’allenatore in seconda Bartolo Olivieri.

Fonte: comunicato ufficiale Copertino