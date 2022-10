Coppa Italia Eccellenza, al via il secondo turno: due derby leccesi in programma

Nella giornata di giovedì 6 ottobre andranno in scena le gare di andata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza, con l'anticipo tra Bisceglie e Unione Sportiva Mola che si terrà oggi pomeriggio. In campo scenderanno quattro squadre leccesi, tutte impegnate in due derby le cui gare di ritorno verranno disputate il prossimo 20 ottobre.

Spicca la stracittadina tra Gallipoli e Città di Gallipoli, in programma allo stadio Bianco alle ore 15:30. La formazione guidata da Matias Calabuig finora ha conquistato 5 punti in campionato (una vittoria ottenuta nel derby contro la Virtus Matino domenica scorsa e due pareggi), mentre la formazione di Alessandro Carrozza si trova in cima al girone B a punteggio pieno, a quota 9 punti, assieme a Manduria ed Avetrana.

L'altro derby si giocherà allo stadio Comunale tra Ugento e Toma Maglie. In campionato le due squadre si trovano in una posizione ravvicinata di classifica: i padroni di casa hanno messo in saccoccia tre punti all'esordio con la VIrtus Matino per 3-1 ma poi sono caduti contro Ostuni e Manduria; gli ospiti al momento hanno una lunghezza in più, al netto del pari contro il Gallipoli e il successo al cospetto della Virtus Matino. Nell'ultimo turno è giunta una sconfitta contro l'Avetrana. Il calcio d'inizio fissato per questa sfida è alle ore 15:30.

Coppa Italia Eccellenza, il programma delle squadre leccesi