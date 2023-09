Coppa Italia Eccellenza, andata del primo turno: le partite delle squadre leccesi

In attesa dell'inizio del campionato, l'Eccellenza pugliese scende in campo per l'andata del primo turno della Coppa Italia di categoria. Nel pomeriggio di domenica 3 settembre andranno in scena i primi atti di questa fase, con le partite di ritorno fissate per giovedì 14 settembre.

Ai nastri di partenza ci saranno sette squadre della provincia di Lecce, con ben tre derby in programma. Atletico Racale e Brilla Campi, protagoniste dello scorso campionato di Promozione, affronteranno rispettivamente la Virtus Matino e l'Otranto di Graziano Tartaglia, mentre il nuovo Ugento targato Mimmo Oliva ospiterà il Maglie. Infine il Novoli giocherà in casa contro l'ostico Manduria. Le partite si giocheranno alle ore 15:30.

Primo turno Coppa Italia Eccellenza, il programma delle squadre leccesi