Coppa Italia Eccellenza: Ciriolo regala la qualificazione al Maglie contro l'Ugento (1-0)

Il Maglie ha la meglio nel derby contro l'Ugento valevole per il ritorno del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza e prosegue il cammino nella competizione. Nella sfida andata in scena al campo sportivo di Castrignano de' Greci la formazione guidata da Mimmo Oliva ha vinto per 1-0 e si è qualificata in virtù dei gol segnati in trasferta (all'andata l'Ugento aveva trionfato per 3-2): a decidere la sfida è stato il neo-arrivato Ciriolo, firmatario dellla rete in questione all'87'.