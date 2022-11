Coppa Italia Eccellenza, domani inizia la terza fase: Maglie impegnato col Manduria, riposa il Gallipoli

Ritorna la Coppa Italia d'Eccellenza, che vedrà le squadre impegnate giovedì 3 novembre nella terza fase della competizione. Sono sette i club ancora in corsa, suddivisi in due mini-tornei, un quadrangolare e un triangolare. Nel secondo figurano due formazioni leccessi, di cui una pronta a scendere in campo già domani: il Maglie infatti affrontera il Manduria allo stadio Demitri di Maruggio (calcio d'inizio alle ore 14:30); riposerà invece il Gallipoli.

Il Maglie ha ottenuto la qualificazione eliminando l'Ugento nel secondo turno. Dopo la sconfitta per 3-2 nella gara di andata, i giallorossi hanno vinto per 1-0 e avuto così la meglio per i gol segnati in trasferta. Stessa cosa per il Gallipoli che ha avuto la meglio del CIttà di Gallipoli nel derby cittadino: la formazione guidata da Matias Calabuig ha perso il match di andata (in casa) per 1-0), ma poi ha trionfato per 3-2 nel ritorno.

Nel quadrangolare il Manfredonia ospiterà il Canosa, mentre l'altro duello vedrà protagonisti Unione Sportiva Mola e Polimnia.