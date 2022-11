Coppa Italia Eccellenza, Gallipoli: ecco i convocati per il match contro il Maglie

Squadra in casa

Squadra in casa A. Toma Maglie

In vista della gara valevole per il triangolare della Coppa Italia di Eccellenza contro il Maglie, in programma oggi pomeriggio presso il campo sportivo di Castrigano de' Greci (calcio d'inizio alle ore 14:30), il Gallipoli ha reso noto l'elenco dei convocati. Di seguito l'elenco completo: