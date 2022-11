Coppa Italia Eccellenza, il Maglie cade nella prima giornata del triangolare: il Manduria si impone per 2-1

Squadra in casa

Squadra in casa Manduria Sport

Il Maglie cade nella prima partita del triangolare valevole per la terza fase della Coppa Italia di Eccellenza, contro il Manduria. Allo stadio Demitri di Maruggio i padroni di casa hanno trionfato per 2-1: di Kouame al 35' e Dorini al 64' le reti del Manduria, gli ospiti hanno poi accorciato le distanze nel finale grazie a Miccoli (87'). Ora il Maglie, dopo questa sconfitta, affronterà il Gallipoli (che in questa settimana ha osservato un turno di riposo) nella seconda partita del mini-torneo.