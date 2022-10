Coppa Italia Eccellenza: l'Ugento fa sua la gara di andata battendo il Maglie per 3-2

Squadra in casa

Squadra in casa Ugento

Scoppiettante derby tra Ugento e Maglie, valevole per l'andata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza: allo stadio Comunale la contesa è terminata 3-2, in un autentico botta e risposta che si articolato nell'arco dei 90 minuti.

A partire meglio sono stati i padroni di casa grazie alle reti di Carrozzo ed Espinar su rigore; nella ripresa è arrivata la veemente reazione degli ospiti, protagonisti di una buona prestazione, che hanno ristabilito l'equilibrio con Nestola e Regner. Alla fine però Cordary ha firmato il gol decisivo che ha regalato ai suoi la vittoria. L'Ugento ora è favorito per il raggiungimento della qualificazione, ma il Maglie resta in corsa e si giocherà tutto nel ritorno previsto per giovedì 20 ottobre.