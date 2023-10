Coppa Italia Eccellenza: l'Ugento continua il cammino, Otranto beffato nel finale dal Manduria

L'Ugento prosegue il cammino nella Coppa Italia di Eccellenza, si ferma invece l'Otranto. Questi i verdetti dei match di ritorno del secondo turno della competizione, dopo le gare di andata che si sono disputate il 5 ottobre scorso.

L'Ugento guidato da Mimmo Oliva, vittorioso in trasferta per 3-0, si è imposto anche tra le mura amiche dello stadio Comunale grazie alla rete di Iborra. L'Otranto invece ha intrapreso un vero e proprio botta e risposta contro il Manduria, allo stadio Nachira, venendo beffato nel finale a causa della regola dei gol in trasferta: avanti nel punteggio per 2-1, i salentini hanno subito il gol del definitivo pareggio all'85', firmato da Espinar.

Coppa Italia Eccellenza, i risultati del ritorno del secondo turno