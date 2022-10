Coppa Italia Eccellenza: Sansò regala il successo al Città di Gallipoli nel derby contro il Gallipoli Football

Il Città di Gallipoli la spunta in extremis sui concittadini del Gallipoli Football, nel match di andata del secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Allo stadio Bianco è andata in scena una contesa molto combattuta ed equilibrata, specialmente nel primo tempo; tuttavia, quando la gara sembrava scivolare sullo 0-0, ci ha pensato Sansò, con un destro preciso, a portare in vantaggio la formazione guidata da Alessandro Carrozza: 10 il finale, tutto rimane ancora in discussione in vista della gara di ritorno di giovedì 20 ottobre.