Coppa Italia Promozione, andata primo turno: le gare delle squadre leccesi

Coppa Italia Promozione al via. In attesa dell'inizio del campionato, domenica 3 settembre partirà il primo turno con le partite di andata; quelle di ritorno invece sono in programma per giovedì 21 settembre.

La provincia di Lecce presenta ai nastri di partenza ben otto formazioni, che saranno tutte contrapposte in dei derby: l'Atletico Tricase ospiterà il rinnovato Taurisano, impegno casalingo anche per il Veglie che riceverà il Copertino; mentre il Galatina se la vedrà contro la Polisportiva Galatone. Infine il Leverano guidato da Gianluca Caragiuli affronterà la Rinascita Refugees. Le prime partite si giocheranno alle 15:30, Galatina-Polisportiva Galatone inizierà alle 17:00, Leverano-Rinascita Refugees alle 18:30.

Primo turno Coppa Italia Promozione, il programma delle squadre leccesi