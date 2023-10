Coppa Italia Promozione, andata secondo turno: fissati due derby leccesi

Ritorna la Coppa Italia della Promozione pugliese, con lo svolgimento dell'andata del secondo turno che si terrà giovedì 12 ottobre. Tra le partite in programma spuntano due derby leccesi, Rinascita Refugees-Veglie (qualificate dopo aver avuto la meglio su Leverano e Copertino) e Taurisano-Galatina (anche loro andate avanti ai danni di Atletico Tricase e Polisportiva Galatone). Le due gare andranno in scena alle 15:30 presso il campo comunale di Leverano e lo stadio Perrotta.

La Rinascita Refugees in campionato si trova in mezzo alla classifica, con 8 punti a referto al netto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta; più staccato il Veglie, invischiato al momento nella lotta salvezza, che ha totalizzato finora 5 punti (un successo, due pari e due ko). Taurisano e Galatina proseguono invece a braccetto: i granata sono in zona playoff con 9 punti raccolti e il miglior attacco del girone assieme al Leverano (dieci reti segnate); i bianconeri, reduci dal pareggio contro il Grottaglie per 1-1, inseguiono a quota 7.

La gara di ritorno si giocherà a campi invertiti giovedì 9 novembre.