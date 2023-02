Coppa Italia Promozione: Atletico Tricase, domani arriva il Mesagne. Serve vincere (e non solo) per restare in gioco

Ultimo appuntamento del triangolare della terza fase della Coppa Italia di Promozione. L'Atletico Tricase, reduce dalla sconfitta per 3-1 nel match di debutto contro il Brilla Campi, giovedì 9 febbraio ospiterà il Mesagne (che invece ha battuto 2-0 i giallorossi): la gara si giocherà allo stadio comunale San Vito, alle ore 15:00.

Per accedere all'ultimo atto della competizione all'Atletico Tricase non bastrerà soltanto vincere, essendo l'unica squadra al momento senza punti in classifica. Bisognerà infatti affidarsi anche alla differenza reti: il Mesagne attualmente è a +2, il Brilla Campi a zero, mentre l'Atletico Tricase per ora ha un -2; dunque i rossoblù dovranno avere una differenza reti maggiore della formazione brindisina per qualificarsi. Servirà un'impresa. Se al termine della gara anche questo criterio dovesse presentare parità, allo si terrà conto del computo dei gol segnati in totale.