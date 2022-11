Coppa Italia Promozione: il Brilla Campi perde 1-0 contro il Copertino ma accede alla terza fase

Il Copertino batte il Brilla Campi nel ritorno dell secondo turno della Coppa Italia di Promozione, ma non basta: a strappare il pass per la terza fase della competizione sono stati gli uomini guidati dal tecnico Antonio Patruno, forti del 2-0 ottenuto nella gara di andata. A decidere il match andato in scena allo stadio Mazzotta di San Pancrazio Salentino è stata la rete di Libertini. Il Brilla Campi va avanti, eliminazione invece per il Copertino.