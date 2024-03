Rinascita Refugees, le date e gli orari della doppia finale di Coppa Italia contro la Virtus Palese

Sono state rese note le date della finale della Coppa Italia Promozione che vedrà la Rinascita Refugees affrontare la Virtus Palese. Il match di andata è fissato per giovedì 14 marzo, mentre le due squadre si ritroveranno faccia a faccia nel ritorno in programma giovedì 4 aprile.

Tramite un sorteggio svoltonella sede del Comitato Regionale della LND, è stato stabilito che la partita di andata si giocherà al campo sportivo Lovero alle ore 17:30; stesso orario per il confronto di ritorno, che avrà luogo presso il campo comunale di Leverano. La Rinascita Refugees ha avuto accesso alla finale avendo la meglio su Talsano e Galatina in un triangolare, la Virtus Palese invece ha dovuto disputare un quadrangolare trovando il pass dopo aver superato il Lucera in un doppio confronto.

Se nelle due gare ci sarà una situazione di parità vincerà il trofeo chi avrà segnato più reti; in caso di parità a trionfare sarà chi avrà messo a referto più gol in trasferta. Sono previsti i supplementari ed eventualmente i calci di rigore a seguito di una ulteriore situazione di parità.