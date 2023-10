Coppa Italia Serie D, duello scoppiettante tra Fasano e Casarano: i rossoblù la spuntano ai rigori

Al termine di una vera altalena di emozioni il Casarano stacca il pass per i sedicesimi di Coppa Italia ai calci di rigore, grazie alla tripletta di uno straripante Perez e alle parate di Carotenuto nella sequenza dei calci di rigore.

Mister Laterza per la gara di Coppa Italia cambia le carte in tavola e lascia in panchina alcuni protagonisti di questa prima parte di campionato, tra i pali si rivede Carotenuto, in difesa esordio per Thiam, mentre in avanti maglia da titolare per Perez supportato da Gjonaj e Falcone. tra i padroni di casa. Dos Santos e Renelus sono i terminali offensivi della formazione di mister Tiozzo. La prima emozione della sfida la regala proprio il Fasano con il tentativo con il destro di Renelus che è potente ma che non impensierisce un attento Carotenuto. Il Casarano si fa vedere in area al 19′ quando Perez, splendidamente imbeccato da Ramos trova lo spazio giusto per calciare, Lazar è attento e neutralizza, seppur in due tempi. Al 35′ la partita si sblocca: lancio dalle retrovie di Aprile per Renelus, che supera la marcatura di Guastamacchia e una volta solo davanti a Carotenuto lo batte con un preciso rasoterra. Nemmeno il tempo di riordinare le idee che il Fasano trova il raddoppio al 38′ con Calabria che dal limite dell’area di rigore indovina destro a giro che costringe, per la seconda volta in pochi minuti. La reazione del Casarano è tutta in un tiro dalla distanza di Thiandoum, potente ma centrale e perciò facile preda di Lazar che si ripete poco dopo rispondendo presente sul sinistro di Perez.

Nella ripresa mister Laterza lascia negli spogliatoi Thiam, al suo posto c’è Giannini, l’avvio è subito piacevole, con due occasioni, una per parte, da una parte è Calabria che cerca la doppietta, per il Casarano Falcone impensierisce la retroguardia avversaria senza però centrare il bersaglio grosso con il destro a giro. Al 9′ però arriva il gol dei rossoazzurri che rientrano in gara, grazie al guizzo sugli sviluppi di un corner di Perez che in mischia mette il pallone in rete. Il centravanti brindisino è però in giornata lo fa vedere al 17′ quando riceve il pallone sulla sinistra e con uno scatto supera il suo marcatore e con il piatto destro batte il portiere dei fasanesi firmando così il pareggio. Dopo una girandola di cambi arriva l’episodio che cambia la partita: Cerutti interviene in ritardo in area di rigore su Calabria, per il direttore di gara non ci sono dubbi e indica il dischetto, dove Ganci si fa ipnotizzare da Carotenuto che respinge la conclusione dagli undici metri ma nulla ha potuto sulla deviazione sotto misura di Idoyaga che riporta in vantaggio il Fasano. A questo punto Laterza si gioca il tutto per tutto e getta nella mischia anche Rajkovic, al posto di Ramos. I rossoazzurri finiscono la gara con quattro giocatori offensivi contemporaneamente sul terreno di gioco. All’ultimo minuto, con anche Carotenuto in area di rigore, il Casarano riesce a pareggiarla, con il terzo gol di serata di Perez che in area tocca il pallone con il mancino che passa in mezzo ad una selva di gambe e si infiala in porta. Una marcatura che allunga la disputa ai calci di rigore, dove gli errori di Idoyaga, Delmonte e Dorato condannano il Fasano e permettono a Casarano di accedere al turno successivo.

FASANO-CASARANO 5-6 (dcr)

Fasano (4-4-2): Lazar; Manfredi, Aprile, Delmonte, Esposito; Capristo (22’st Losavio), Lezzi (10’st Ganci), Bianchini, Calabria(43’st Conticchio); Renelus (31’st Dorato), Dos Santos (18’st Idoyaga). A disposizione: Illuzzi, Pambianchi, Caragnulo, Palladino. Allenatore: Sig. Luca Tiozzo

Casarano (4-3-2-1): Carotenuto; Thiam (1’st Giannini), Guastamacchia, Celli, Versienti (27’st Cerutti); Parisi, Thiandoum, Ramos (38’st Rajkovic); Gjonaj (46’st Vona), Falcone (13’st Citro); Perez. A disposizione: Pucci, Cerutti, Colazzo, Perdicchia, Pedalino. Allenatore: Sig. Giuseppe Laterza.

Arbitro: Sebastian Petrov Sez. Roma 1

Reti: 35′ pt. Renelus, 39’pt Calabria, 9’st Perez, 37’st Idoyaga, 51’st Perez

Note: giornata soleggiata, terreno sintetico.

Ammonizioni: Thiandoum, Lezzi

Angoli: 1-8

Recuperi:1’pt,6’st

Note: Vona gol, Idoyaga traversa, Perez gol, Ganci gol, Citro parato, Delmonte parato, Rajkovic gol, Losavio gol, Cerutti parato, Dorato sbagliato

Fonte: comunicato ufficiale Casarano