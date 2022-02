Derby per Novoli e Leverano, quattro sfide in ottica salvezza

LECCE – Spazio al diciottesimo turno del campionato di Promozione pugliese girone B, con quattro sfide chiave in ottica salvezza per Brilla Campi, Capo di Leuca, Melendugno e Galatina. Impegnate in due interessanti derby Novoli e Leverano, il Città di Gallipoli ospita il Talsano per allungare sulle dirette concorrenti.

Derby di grande livello, Gallipoli per aumentare il divario

Il Leverano dopo la vittoria di domenica scorsa ospiterà tra le mura amiche l’Atletico Tricase, in un derby che oltre al fascino rappresenta una sfida chiave in ottica play off. Se i bianconeri siedono in seconda piazza con 29 punti, i rossoblù si ritrovano al ridosso della zona privilegiata con 25 punti e arrivano al derby dopo aver inanellato una serie di quattro risultati utili, di cui per ultimo il pari a reti inviolate contro il Capo di Leuca.

Sfida importante anche per il Novoli che tra le mura amiche ospiterà il Taurisano, in occasione di un altro derby fondamentale per le sorti delle zone alte della graduatoria. Un solo punto divide le due formazioni, con i rossoblù in seconda piazza con 29 punti a pari merito con il Leverano, reduci dal 1-3 al Melendugno che ha permesso di riscattare la sconfitta con il Tricase. Invece, il Taurisano si trova in quarta posizione con 28 punti, e arriva alla sfida dopo aver trovato due pareggi consecutivi nel 2022 contro Locorotondo e Leverano.

Il Città di Gallipoli è ad un passo dall’Eccellenza, con 48 punti vanta diciannove lunghezze di vantaggio sulle seconde classificate, potendo conquistare di diritto la promozione fra tre giornate se dovesse ottenere altrettanti successi. L’avversario di domani è l’ostico Talsano, ad inizio campionato diretta concorrente, ma che ora siede in quarta piazza con 27 punti e si è contraddistinto per alti e bassi. Nel nuovo anno ha prima perso in casa contro il Veglie, e poi pareggiato tra le mura amiche contro l’Avetrana per 0-0.

Ultime due della classe che necessitano dei tre punti

Il Capo di Leuca dopo aver recuperato in settimana la prima delle due gare non disputate nelle scorse settimane perdendo contro lo Spartan di Ginosa, ripartirà contro il Veglie. Sfida ancora una volta chiave in ottica salvezza, chiama i gialloblù al successo tra le mura amiche, contro un avversario che con 18 punti siede momentaneamente fuori dalla zona rossa, ma che anch’esso necessita di punti per allontanarsi dalle dirette concorrenti.

Il Melendugno che siede in penultima piazza con soli 14 punti raccolti in diciassette giornate, nella giornata di domani sarà ospite del Locorotondo, formazione che nonostante a inizio anno puntasse alle zone alte della graduatoria ora punta a salvarsi senza affanno. Con 19 punti i blaugrana si trovano al centro della classifica con un solo punto di vantaggio sulla griglia play out, e arrivano alla sfida da due risultati utili, dopo essersi bloccati settimana scorsa per alcuni casi covid che hanno impedito la disputa del match contro il Galatina.

Trasferte per Brilla Campi e Galatina

Dopo la manita sullo Spartan di Ginosa, il Brilla Campi è pronto a tornare sul rettangolo verde e dare seguito all’ottimo risultato maturato sette giorni fa per tentare di centrare la zona franca. Con 17 punti, una sola lunghezza rispetto alle dirette concorrenti fuori dalla zona rossa, sarà ospite dell’Avetrana. Anch’essa formazione impantanata in griglia play out con 18 punti, i biancorossi arrivano alla sfida dopo aver collezionato due risultati utili nel 2022 grazie al successo sul Galatina e il pari con il Talsano.

Il Galatina che la settimana scorsa è stato costretto a star fermo a causa di casi di covid nel gruppo squadra del Locorotondo, questa settimana sarà ospite dello Spartan di Ginosa, in una sfida fondamentale in ottica salvezza. I bianconeri che hanno esordito nel nuovo anno con la sconfitta di Avetrana, si ritrovano nella griglia play out con 15 punti. Al contrario, lo Spartan di Ginosa grazie a una serie di risultati utili si è allontanato dalle ultime posizioni, raggiungendo quota 20 e piazzandosi al centro della graduatoria.