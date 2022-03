Derby Otranto-Gallipoli, sfida interna per l'Ugento

LECCE – Si prospetta un fine settimana ricco di emozioni per quanto concerne il girone B del campionato di Eccellenza pugliese, con ben due derby che metteranno di fronte Racale e Maglie su un campo e Otranto e Gallipoli su un altro: gli incontri sono valevoli per il 21esimo turno. Sfida ostica invece per l’Ugento che ospiterà l’Ostuni tra le mura amiche.

Due i derby salentini

Da un lato le ultime residue speranze salvezza, sul fronte opposto il sogno di poter agganciare il secondo posto con una volata finale. Con queste poche parole si potrebbe presentare la sfida tra Atletico Racale e Toma Maglie, formazioni con obiettivi differenti ma che lotteranno per portare a casa l’intera posta in palio. Il Racale che sembrava in netta ripresa all'inizio del 2022, nelle ultime gare ha perso tutti gli scontri salvezza, per ultimo quello contro il Grottaglie, sprofondando in fondo alla classifica con soli 15 punti. Il Maglie, invece, dopo qualche innesto nella sessione invernale di calciomercato ha messo la quarta e si è imposto nelle zone alte della classifica recuperando punti preziosi persi a inizio stagione. La sconfitta dello scorso weekend nello scontro diretto contro il Sava, tuttavia, lo ha visto arretrare in sesta piazza con 33 punti.

Dopo l’Ugento tra le mura amiche, il Gallipoli è pronto ad approcciare a un’altra sfida fondamentale, quella che gli metterà di fronte l’Otranto. La vittoria della scorsa giornata per 3-1 al “Bianco” ha galvanizzato i galletti che erano reduci da due sconfitte di seguito, salendo a quota 35 punti e accorciando sulla seconda in classifica. Buon cammino anche per l’Otranto che dopo il blocco dei campionati ha preso quota, dando forfait solo nell’ultimo turno perdendo di misura contro un Manduria affamato di punti salvezza. Per i blu foncé i 33 punti ottenuti fin qui valgono il quarto posto in graduatoria.

Sfida ostica per l’Ugento, obiettivo confermarsi

Dopo lo stop esterno contro il Gallipoli l’Ugento di Salvadore è chiamato a ritrovare i tre punti per consolidare il secondo posto a poche giornate dal termine del torneo. I risultati del nuovo anno hanno certamente portato un cambiamento rispetto alla prima parte della stagione, facendo rientrare in gioco per la seconda piazza il Gallipoli. La sfida di domani vedrà i giallorossi ospitare l’Ostuni tra le mura amiche, formazione che lotta per la salvezza e che grazie ai risultati maturati negli ultimi turni è uscito momentaneamente dalle sabbie mobili portandosi a quota 25 punti.