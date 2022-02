LECCE – Interessante diciassettesimo turno nel girone B del campionato di Eccellenza pugliese, con il De Cagna Otranto nuovamente impegnato in un derby, in questo caso contro il Toma Maglie. Sfida chiave anche per Gallipoli e Racale, rispettivamente contro Castellaneta e Massafra. L’Ugento sarà impegnato contro il Grottaglie per ritrovare i tre punti.

Derby Otranto-Maglie, il Gallipoli ospita il Castellaneta

Dopo il successo di misura contro l’Atletico Racale nel derby di sette giorni fa, l’Otranto ospiterà il Toma Maglie per un’altra sfida interessante in ottica play off. L’ultima vittoria ha permesso al colletto blu foncé di avvicinarsi sensibilmente alla zona privilegiata toccando quota 26 punti, uno in meno rispetto al Castellaneta quinto in classifica. Contro un Toma Maglie con 29 punti e al quarto posto - i giallorossi sono reduci dal successo per 2-0 sulla capolista Martina - sarà fondamentale confermarsi per tentare di non mollare la presa.

Il Gallipoli di mister Max Oliva reduce dal pari a reti bianche contro il Manduria in trasferta, fra poche ore aprirà le porte del “Bianco” al Castellaneta, in una sfida chiave in ottica play off. I galletti con 29 punti in classifica e al terzo posto puntano a scavalcare un Ugento in seria difficoltà per potersi appropriare di una prestigiosa seconda piazza, ma per farlo dovranno prima tentare di trionfare contro la quinta classificata con 27 punti, il Castellaneta, reduce dal pari per 1-1 contro il Mola e che già all’andata lasciò poco margine di risultato ai giallorossi. Da segnalare per i salentini le cessioni in settimana di Regner e Martinez al Casalbordino.

Sfida salvezza per il Racale, l’Ugento ospita il Grottaglie

Dopo la sconfitta contro l’Otranto, l’Atletico Racale, che necessita di punti in ottica salvezza, è obbligato a non sbagliare contro il Massafra. I salentini con 12 punti in classifica seppur un gruppo molto giovane stanno crescendo giornata dopo giornata e dovranno confermare questo exploit contro una formazione anch’essa impantanata in griglia play out ma con due punti in più. I tarantini nonostante la posizione deficitaria hanno collezionato tre risultati utili consecutivi, di cui due pari per 1-1 con Sava e Otranto, e per ultimo il successo di misura sull’Ugento.

Proprio l’Ugento che si pone come obiettivo quello di difendere l’ottimo secondo posto, ad oggi occupato con 32 punti nei primi sedici turni, dovrà evitare ulteriori passi falsi per scongiurare il sorpasso da parte del Gallipoli o del Maglie. Il secondo impegno di questo 2022 vede nuovamente i giallorossi impegnati contro una squadra che lotta per la salvezza, ovvero il Grottaglie fanalino di coda con 9 punti in classifica, che non vince ormai da cinque giornate e che è reduce da due sconfitte consecutive.