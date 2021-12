Derby Otranto-Ugento, Gallipoli in trasferta a Grottaglie

LECCE – Ultimo turno del girone d’andata di Eccellenza pugliese girone B che andrà di scena nella giornata di domani, domenica. Derby di alta classifica tra Ugento e De Cagna Otranto, Toma Maglie e Atletico Racale giocheranno tra le mura amiche, mentre il Gallipoli sarà ospite del Grottaglie. Le gare della tredicesima giornata avranno inizio alle ore 14.30.

Derby d’alta quota, Gallipoli in quel di Grottaglie

A rubare la scena sarà senza ombra di dubbio il derby salentino tra Ugento e De Cagna Otranto. Una sfida tutt’altro che banale, in particolar modo per le ambizioni di entrambe le compagini, le quali potranno approfittare di questo scontro diretto per concludere nel migliore dei modi la prima parte del torneo. Gli ugentini dopo un periodo di alti e bassi hanno salutato definitivamente la vetta della graduatoria, con il Martina che ha approfittato dei vari passi falsi per aumentare il divario e agguantare il primato.

Reduci dalla sconfitta esterna contro il Manduria, occupano la seconda posizione con all’attivo 25 punti – 11 in meno rispetto alla capolista -. Affronteranno un Otranto che nelle ultime giornate ha lasciato diversi punti negli scontri diretti e che la settimana scorsa ha pareggiato per 1-1 contro il Sava. Ha dovuto dire addio a diverse pedine fondamentali, su di tutte gli attaccanti Capristo e Meneses – bomber del torneo con nove reti -, all’indomani dell’apertura del calciomercato. Portare punti a casa si rivelerà dunque un arduo compito per i biancoblu, i quali potrebbero perdere terreno sulle dirette concorrenti,: 20 i punti ottenuti fin qui, un andamento che potrebbe non bastare per tenere i play off.

Dopo cinque risultati utili consecutivi – quattro vittorie negli ultimi cinque impegni -, il Gallipoli è chiamato a rispondere presente al tramonto del girone d’andata. In trasferta affronterà il modesto Grottaglie, che con soli 8 punti occupa la penultima posizione. I galletti grazie al rendimento delle ultime settimane, che ha permesso di mettersi alle spalle la minicrisi subita dopo un solo mese dall’inizio del campionato, hanno ritrovato la zona play off. Al quarto posto con 22 punti all’attivo, distano sole tre lunghezze dall’Ugento secondo in classifica.

Scontro diretto per il Maglie, il Racale ospita il Castellaneta

Altra interessante sfida della domenica sarà quella che vedrà di fronte al “Tamborino Frisari” Toma Maglie e Manduria. Rispettivamente settima e ottava forza del campionato con 17 e 15 punti all’attivo, avranno la possibilità di concludere il girone d’andata con un match chiave per mettere una fetta di salvezza in cassaforte. I giallorossi, dopo un inizio a handicap, negli ultimi mesi hanno inanellato una serie di nove risultati utili consecutivi grazie ai quali sono balzati al centro della classifica, allontanandosi sensibilmente dalla zona rossa. Stesso discorso vale per i biancoverdi che dopo aver cominciato la stagione in netto ritardo sulla tabella di marcia, nel tempo hanno assunto la giusta quadratura, tanto da ottenere 11 punti dalle ultime cinque sfide – tre vittorie e due pareggi-.

Chiuderà il turno l’Atletico Racale che tra le mura amiche ospiterà il forte Castellaneta. I salentini dopo aver raccolto soli 9 punti nei primi dodici turni di campionato in caso di sconfitta rischierebbero di chiudere il girone d’andata senza aver raggiunto la doppia cifra in classifica. Al terzultimo posto e con due lunghezze sulla zona salvezza, nell’ultimo mese hanno guadagnato un solo punto grazie al pari contro il Manduria di due domeniche fa. Sul fronte opposto si presenta invece una formazione reduce da tre successi di fila che, forte di 23 punti all’attivo, occupa la terza posizione della graduatoria.