Derby per la capolista, Taurisano e Brilla Campi contro Spartan e Talsano

LECCE – Anche in Promozione domenica si disputa la prima giornata del girone di ritorno. Raggruppamento B che verrà contraddistinto da tre derby; sfide in ottica salvezza per Melendugno e Atletico Tricase, mentre Brilla Campi e Taurisano saranno di scena in trasferta e affronteranno rispettivamente le tarantine Spartan e Talsano.

Derby per Città di Gallipoli, Novoli e Leverano

Archiviato un girone d’andata a dir poco perfetto con la volata in vetta grazie a 36 punti, frutto di dodici vittorie e una sola sconfitta, il Città di Gallipoli affronterà tra le mura amiche il Galatina per mantenere le redini del raggruppamento. Reduci dalla vittoria in extremis contro l’Atletico Tricase, i galletti ospiteranno al “Bianco” l’ottava forza del torneo. I bianconeri affrontano un periodo difficile con due soli punti conquistati nell’ultimo mese; nel turno precedente hanno pareggiato con il Veglie e si trovano con un piede fuori dalla zona play out con 14 punti.

Con un cammino da big dopo un inizio difficile, il Novoli ha scalato le posizioni fino a raggiungere il Taurisano. Reduce da quattro vittorie consecutive, ha ora 23 punti grazie a sei vittorie, cinque pareggi e due sole sconfitte. Domani ospita tra le mura amiche l’ultima della classe, il Capo di Leuca, che nelle ultime due giornate non è sceso in campo causa alcuni casi covid nel gruppo squadra. Ristabilita la situazione, i gialloblu ripartiranno con due giornate in meno e con 9 punti all’attivo, frutto di tre successi e otto sconfitte.

L’ultimo derby salentino di giornata sarà rappresentato dalla sfida tra Veglie e Leverano, impegno che mette di fronte due formazioni che lottano per obiettivi differenti. I padroni di casa, con 14 punti in classifica dopo tre sconfitte di fila, nell’ultimo turno hanno pareggiato per 0-0 contro il Galatina. Gli ospiti, invece, dopo un ottimo cammino hanno steccato l’ultima sfida del girone d’andata perdendo contro lo Spartan. In quinta piazza con 22 punti all’attivo, distano una sola lunghezza dal secondo posto.

Trasferte tarantine per Taurisano e Brilla Campi

Un inizio notevole e un finale in calo: questo il riassunto del cammino nel girone d’andata del Taurisano, a inizio stagione a un passo dal primato e ora insidiato in seconda piazza. Reduce da quattro pareggi e due sconfitte di fila, occupa il secondo posto con 23 punti, con il Novoli. Affronterà nella giornata di domani la terzultima formazione del torneo, lo Spartan Legend, reduce da due vittorie di fila e con 13 punti all’attivo.

Trasferta in quel di Talsano per il Brilla Campi, una delle formazioni più in forma del girone B. I giallorossi, forti di qualche nuovo ingaggio con la riapertura del calciomercato, dopo quattro risultati utili di fila – tre vittorie e un pareggio – avranno l’opportunità di continuare a far bene per conservare la categoria. In undicesima posizione con 13 punti, saranno ospiti della quarta forza del campionato, il Talsano. I tarantini. con 22 punti in graduatoria. vivono di alti e bassi fin da inizio stagione e sono reduci dal successo contro il Taurisano.

Sfide salvezza per Melendugno e Tricase

Importante sfida in ottica salvezza per il Melendugno che sarà ospite dell’Avetrana. I biancorossi con 12 punti conquistati nel girone d’andata occupano la penultima posizione e sono reduci dalla sconfitta nel derby contro il Brilla Campi. I padroni di casa, invece, si trovano in undicesima piazza con 13 punti, frutto di tre successi, quattro pareggi e cinque sconfitte nella prima parte del campionato. Fermi domenica scorsa causa il rinvio della sfida contro il Capo di Leuca, arrivano alla sfida dopo il pari a reti bianche di due domeniche fa contro l’Atletico Tricase.

L’ultima sfida vedrà protagoniste Virtus Locorotondo e Atletico Tricase, entrambe a quindici punti e rispettivamente al sesto e settimo posto. Distanti sette lunghezze dalla griglia play off e con due soli punti di vantaggio sulla zona rossa, si giocheranno un’importante fetta di salvezza. I blaugrana dopo tre sconfitte consecutive hanno esonerato il tecnico Gianluca Rosato, nel tentativo di ritrovare la retta via. I salentini invece si sono contraddistinti per la discontinuità, fin dalle prime giornate, confermando tale rendimento con quattro punti nelle ultime sei uscite.