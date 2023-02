Diciottesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Atletico Racale devastante nel derby contro la Goleador Melendugno, battuta con un poker grazie al quale è arrivata la quattordicesima vittoria stagionale; replica il Brilla Campi, che ha risolto la pratica Ceglie negli ultimi minuti di gara. Il Taurisano consolida il quarto posto grazie al successo nel derby contro il Veglie, terzo risultato utile di fila per il Copertino che ha espugnato il campo dell'Atletico Tricase. Sconfitta in rimonta (l'ottava complessiva) per il Leverano contro il Talsano.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella diciottesima giornata

Atletico Racale-Goleador Melendugno 5-0 [Fernandez al 5', Fernandez al 15', Ruggieri al 62', My al 67',Giglio al 70']

Atletico Tricase-Copertino 0-1 [Cocciolo su rigore al 40']

Brilla Campi-Ceglie 2-1 [Valzano (BC) al 7', Cellamare (C) al 39', Marti (BC) all'86']

Talsano-Leverano 2-1 [Spedicato (L) al 25', Peluso (T) su rigore al 78', Gatto (T) al 84' ]

Taurisano-Veglie 1-0 [De Giorgi su rigore all'80']

Promozione Puglia, la classifica del girone B