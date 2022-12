Dodicesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Un rigore di Iurato ha regalato al Città di Gallipoli la decima vittoria stagionale: i giallorossi, inoltre si sono portati a tre lunghezze di distacco dall'Ugento che è stato fermato dal Maglie; ottavo successo per l'Otranto, salito al terzo posto in classifica grazie al tris rifilato al Ginosa. Prima gioia della Virtus Matino ai danni del Novoli, fermatosi per la sesta volta in questo campionato. Parin in extremis per il Gallipoli sul campo del Massafra.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella dodicesima giornata

Toma Maglie-Ugento 3-3 [Gallorini (TM) al 35', Munoz (U) al 44', Munoz (U) al 57', Negro (TM) su rigore al 69', Espinar (U) al 71', De Giorgi (TM) al 94']

Città di Gallipoli-Avetrana 1-0 [Iurato su rigore al 77']

Ginosa-Otranto 0-3 [Frisco al 39', Tourè al 78', Touré all'80']

Novoli-Virtus Matino 1-3 [Azzinnari (VM) al 54', Martinez (N) al 74', Pirretti (VM) al 76', D'Andria al 92']

Massafra-Gallipoli 1-1 [Caruso (M) al 65', Fabiani (G) all'89']

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B