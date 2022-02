Domenica storica per il Città di Gallipoli, derby per Novoli e Leverano

LECCE – Spazio nella giornata di domani al ventesimo turno del campionato di Promozione girone B, con ben quattro derby che ruberanno la scena nel pomeriggio: protagoniste in prima linea Tricase, Taurisano, Leverano e Novoli. Trasferta che potrebbe scrivere una pagina di storia per il Città di Gallipoli contro l’Avetrana, rinviata la sfida tra Brilla Campi e Locorotondo causa contagiati covid nel gruppo squadra giallorosso. Gara che avranno inizio alle ore 15:05, in ottemperanza alla decisione della federazione come segno di disapprovazione degli scontri in Ucraina.

Città di Gallipoli per l’Eccellenza, derby chiave per il Novoli

Il Città di Gallipoli dopo la vittoria della scorsa domenica è a un passo dalla promozione in Eccellenza con ben sette giornate di anticipo. A facilitare il compito dei giallorossi i risultati favorevoli maturati sugli altri campi, che possono portare alla matematica promozione in caso di successo nella giornata di domani quando saranno ospiti dell’Avetrana. Sulla carta sembra tutto già scritto, ma in caso di vittoria non sarà festa per i tifosi gallipolini ai quali è stata vietata la trasferta.

Dopo il pari contro il Brilla Campi e il consolidamento del secondo posto con 33 punti, il Novoli è pronto a confermarsi in un altro arduo derby contro il Galatina fanalino di coda. Se i rossoblù arrivano da un momento favorevole che li ha visti agganciare la seconda piazza, i bianconeri oltre a non trovare risultati positivi in giornata hanno dovuto far fronte alle dimissioni del tecnico Giuseppe Contaldo, annunciando che la sfida di domani la squadra sarà diretta dall’atleta Marco Malerba in veste di giocatore/allenatore.

Tre derby, protagoniste Tricase, Taurisano e Leverano

L’Atletico Tricase sembrava pronto ad assaltare i play off e ad aggrappare le prime posizioni della graduatoria, ma causa una serie di risultati altalenanti, tra cui per ultimo la sconfitta contro il Taurisano, siede in sesta piazza con 28 punti – due in meno rispetto al Talsano quinto in classifica. Per tentare di rilanciarsi a sette giornate dal termine, il Tricase dovrà ripartire dal Veglie, in un derby fondamentale anche per i biancazzurri che si ritrovano in zona play out con soli 19 punti.

A pochi giorni dal prestigioso successo contro il Tricase per 1-0, il Taurisano quest’oggi con 31 punti in classifica, nella giornata di domani affronterà il Capo di Leuca. Una sfida che mette di fronte due formazioni con obiettivi diversi, con i tori che vogliono consolidare i play off e i gialloblu che dopo il duro 4-0 contro l’Avetrana maturato in settimana – recupero di campionato -, con soli 16 punti si ritrovano nei play out e vedono distante sei lunghezze la zona franca.

Altro derby importante per il Leverano che nella giornata di domani ospiterà il Melendugno, formazione quest’ultima insidiosa e che nelle ultime uscite ha ottenuto punti fondamentali in chiave salvezza grazie a due successi di fila. Questi con 20 punti si trovano nella griglia play out, e affronteranno un Leverano che con 32 punti occupa la terza piazza, e che nell’ultimo turno si è imposto per 1-2 sul Galatina fanalino di coda.