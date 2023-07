Doppio colpo per il Novoli: ecco Alessandro Romano e Samuel Gomez

Primi rinforzi per la rosa del Novoli, che nella prossima stagione sarà guidata ancora da Andrea Manco. Per il centrocampo è stato ingaggiato il jolly Alessandro Romano, classe 2000, reduce dall'esperienza al Gallipoli con cui ha raccolto 28 presenze e 8 reti tra campionato e Coppa Italia di categoria; cresciuto nel vivaio del Lecce, ha inoltre vestito le maglie di Maglie e Deghi Calcio. "Non ho avuto esitazioni ad accettare la chiamata del Novoli, perchè si sta costruendo un progetto serio ed ambizioso -ha dichiarato Romano tramite una nota ufficiale del club- Il campionato sarà difficile, ma la società sta già lavorando bene e noi siamo pronti a ripagare la fiducia".

Samuel Gomez andrà invece a rinforzare la difesa. Classe 1998, anche lui lo scorso hanno ha giocato nel Gallipoli mettendo a referto 19 presenze e 3 reti. Nel corso della carriera ha giocato con Ceglie e Manduria. Queste le sue prime dichiarazioni da calciatore del Novoli riportate dai canali ufficiali dei rossoblù: "Sono molto contento della fiducia ricevuta . A Novoli ho trovato un ambiente che ha creduto in me: mi hanno cercato e io ho risposto alle loro attenzioni, perciò sono carico in vista di una stagione tanto importante quanto difficile. Cercherò di fare del mio meglio per confermare quanto di buono ho fatto finora, anzi per fare meglio con la maglia rossoblù. Avanti Novoli. Avanti Novolesi".

Samuel Gomez (Foto Novoli canali ufficiali)