Eccellenza Puglia: Otranto, accolto il ricorso per la gara contro l'Ostuni

Accolto il ricorso dell'Otranto per la partita contro l'Ostuni della sesta giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B. Il Giudice Sportivo del comitato regionale della Puglia ha sentenziato la vittoria per 3-0 dei biancazzurri poiché, alla data della partita (15 ottobre 2023), alcuni calciatori del club della Città Bianca erano in posizione irregolare di tesseramento.

L'Otranto di fatto si è assicurato il secondo successo della stagione, con i punti in classifica che salgono quindi a quota sette. La partita sul campo, per la cronaca, era terminata 1-1. La squadra salentina, che sarà guidata da Giuseppe Mosca, nominato allenatore al posto dell'esonerato Graziano Tartaglia, domenica 12 novembre affronterà in trasferta la Virtus Matino.

Eccellenza Puglia girone B, la classifica aggiornata