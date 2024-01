Eccellenza Puglia, cambia la data di Brilla Campi-Arboris Belli: il motivo

Cambia la data del match tra Brilla Campi e Arboris Belli, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese (girone B). L'incontro infatti si disputerà sabato 20 gennaio, allo stadio Mazzotta di San Pancrazio Salentino, con calcio d'inizio alle ore 15:00.

La variazione è stata apportata poiché domenica 14 gennaio, presso la stessa struttura, si giocherà la partita del girone C della Prima Categoria tra Virtus San Pancrazio e Don Bosco Manduria: da qui la decisione di posticipare Brilla Campi-Arboris Belli.

"Come da comunicato ufficiale #lndpuglia n. 116 del 11/01/24 la gara contro l' ASD Arboris Belli 1979 , in programma domenica 14 gennaio 2024 e valida per la 17^ giornata di Eccellenza Pugliese girone B, è stata posticipata a causa della concomitanza, nella stessa data e presso lo stesso impianto, con la gara tra Asd Virtus San Pancrazio Vs Asd Don Bosco Manduria di Prima Categoria Gir. C -si legge nel comunicato pubblicato dalla società salentina- Pertanto la sfida, come accordi tra le società Brilla Campi e Alberobello, si disputerà Sabato 20 Gennaio 2024, presso lo Stadio 'C. Mazzotta' di San Pancrazio Salentino con fischio di inizio alle ore 15:00".