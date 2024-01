Eccellenza Puglia, a centrocampo arriva Juan Antonio Martinez

Continua il calciomercato del Novoli Calcio, ancora nuovi arrivi e grandi sforzi societari per raggiungere l'obiettivo salvezza. Il volto nuovo porta il nome di JUAN ANTONIO MARTINEZ, centrocampista spagnolo classe 1999, proveniente dalle esperienze in Secunda e Tercera Federación (rispettivamente quarta e quinta categoria del campionato spagnolo) con le maglie di Racing Roja, Azteneta Union molinense, Atletico Pulpileno. Calciatore con un'ampia visione di gioco, dotato di tecnica e ritmo, alterna equilibrio e potenza fisica, garantendo anche centimetri alla fascia mediana e opportunità sulle palle alte. Alla prima esperienza in Italia e nei Dilettanti dell'Eccellenza Pugliese, è già aggregato al gruppo e ha svolto gli allenamenti con i rossoblu?, alla ripresa dopo la pausa natalizia.

"Sono molto contento di questa nuova esperienza - ha detto il trequartista offensivo nativo di Murcia - per me è un'opportunità grande giocare in Italia e conoscere un campionato così competitivo. Sono grato alla società per l'accoglienza e al gruppo, che mi ha accolto in uno spogliatoio che cerca riscatto e crescita. Spero di dare il mio contributo per ripagare la fiducia di tutti, specie dei tifosi che non vedo l'ora di conoscere!".