Eccellenza Puglia, a centrocampo arriva l'esperto Emanuele Trofo

Ha raggiunto l'accordo con il DS Andrea Bernardo l'esperto mediano classe 1995 Emanuele Trofo: un vero e proprio regalo di Natale per i tifosi giallorossi!

Giocatore di categoria superiore, totalizza ben 160 presenze in Serie D militando - tra le altre - con Licata, Akragas, Sambenedettese, Siracusa, Aversa, Cittanovese, Nardò e Castrovillari. Nel 2015 conquista la Serie C con i biancazzurri della SSD Akragas risultando determinante per la compagine siciliana, mentre nella scorsa stagione vince il campionato di Eccellenza con la maglia dell'Albenga.

Arriva alla Toma Maglie dopo aver trascorso questa prima parte di campionato presso il Novoli Calcio.

Fonte: comunicato ufficiale Toma Maglie