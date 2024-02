Eccellenza Puglia, Atletico Racale: l'impegnativa sfida con il Manduria si gioca di sabato

Anticipo al sabato per l'Atletico Racale. In questo weekend tornerà in campo, dopo una settimana di sosta, il campionato di Eccellenza con i biancazzurri che dovranno affrontare in trasferta il Manduria, fresco vincitore della Coppa Italia di categoria.

Il match valevole per la diciannovesima giornata del girone B andrà in scena allo stadio Dimitri, alle ore 16:30. L'Atletico Racale, nell'ultimo turno, ha battuto per 4-0 il Brilla Campi allungando la striscia positiva a quattro risultati utili consecutivi (che include le vittorie su Massafra e Otranto e il pareggio contro il Ginosa). Attualmente la formazione allenata da Matias Calabuig è a ridosso dalla zona playoff, visto che occupa il quinto posto a quota 31 punti.